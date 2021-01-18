Общество

Более 1200 жалоб поступило в инспекцию труда Псковской области за год

В государственную инспекцию труда в Псковской области в 2020 году поступило 1245 заявлений граждан о несоблюдении работодателями трудового законодательства и требований охраны труда.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в трудовой инспекции, заявления поступали непосредственно от работников, а также из прокуратуры области, Роструда, из других государственных трудовых инспекций, из управления президента РФ по работе с обращениями граждан, из регионального комитета по труду и занятости населения, ГУ Псковского отделения Фонда социального страхования, регионального управления ФНС, следственного комитета и других контролирующих органов.

Тематика жалоб, которые в прошлом году поступали в адрес инспекции труда в Псковской области, касалась невыплаты зарплаты, задержки расчета при увольнении, невыплаты пособия по уходу за ребенком, выплаты зарплаты ниже МРОТ, невыдачи трудовой книжки в день увольнения, несвоевременной оплаты больничного листа, невыданных копий документов, связанных с работой, необеспечения средствами индивидуальной защиты и нарушения работодателями указов, принятых в связи с пандемией.

Добавим также, что в инспекцию труда в Псковской области в 2020 году поступило 250 требований областной прокуратуры о проведении проверок работодателей, допустивших нарушение трудового законодательства в части оплаты труда.

На основании требований прокуратуры специалисты инспекции провели внеплановые проверки работодателей и индивидуальных предпринимателей, выплачивающих заработную плату работникам ниже установленного минимального размера оплаты труда. По итогам проверок выданы предписания об устранении нарушений, назначено административное наказание в соответствии с КоАП РФ.