Двух великолучан отправили на исправительные работы за неуплату алиментов

Двух жителей Великих Лук отправили на семимесячные исправительные работы за неуплату алиментов на содержание детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
Несмотря на неоднократные предупреждения судебного пристава об уголовной ответственности, мужчины уклонялись от исполнения требований исполнительных документов, не оказывали детям какой-либо материальной помощи, не предпринимали мер для погашения задолженности.
Ранее оба уже привлекались к административной ответственности за неуплату алиментов - им назначили 20 и 100 часов обязательных работ соответственно. «Должных выводов после этого для себя мужчины не сделали, к исполнению родительских обязанностей не приступили», - отметили в ведомстве.
Суд признал должников виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ, и назначил им наказание в виде 7 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5 % в доход государства.