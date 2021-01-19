Общество

Двух великолучан отправили на исправительные работы за неуплату алиментов

Двух жителей Великих Лук отправили на семимесячные исправительные работы за неуплату алиментов на содержание детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Несмотря на неоднократные предупреждения судебного пристава об уголовной ответственности, мужчины уклонялись от исполнения требований исполнительных документов, не оказывали детям какой-либо материальной помощи, не предпринимали мер для погашения задолженности.

Ранее оба уже привлекались к административной ответственности за неуплату алиментов - им назначили 20 и 100 часов обязательных работ соответственно. «Должных выводов после этого для себя мужчины не сделали, к исполнению родительских обязанностей не приступили», - отметили в ведомстве.

Суд признал должников виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ, и назначил им наказание в виде 7 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5 % в доход государства.