Общество

Псковские налоговики уделят внимание сфере общественного питания

Федеральная налоговая служба РФ приступила к реализации отраслевого проекта «Общественное питание». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области, его цель - создание максимально благоприятных условий для открытия, ведения и расширения бизнеса в сфере общественного питания.

Проект также призван выработать механизмы и предложения, которые позволят вывести предприятия общественного питания из теневого сектора, определить причины, способствующие сокрытию денежной выручки в данной сфере деятельности, побудить к повсеместному применению в установленных законом случаях контрольно-кассовой техники (ККТ), а также увеличить налоговые поступления в бюджеты разных уровней.

В настоящее время в УФНС России по Псковской области проводятся мероприятия по выявлению налогоплательщиков сферы услуг общественного питания, которые нарушают требования законодательства о применении ККТ, в том числе посредством постоянного мониторинга расчетов для включения в планы проверок и проведения соответствующих контрольных мероприятий.

«Проверки будут проводиться с учетом риск-ориентированного подхода и только в отношении «недобросовестных» налогоплательщиков сферы общепита, не соблюдающих требования законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, - отметила и.о. заместителя руководителя УФНС России по Псковской области Юлия Шкляр. - Речь идет в том числе и о предпринимателях, не фиксирующих выручку через ККТ в полном объеме. Чаще всего при применении ККТ продавцы допускают такие нарушения, как невыдача чека или его выдача с некорректными реквизитами. Также нами фиксируются случаи, когда ККТ вообще не применяется. При этом продавец просит покупателя перечислить деньги за товар ему на телефон или банковскую карту».

При планировании проверок предприятий общепита налоговые органы Псковской области ориентируются и на общественный контроль, пояснила Юлия Шкляр. «Любой гражданин, чей телефон имеет доступ в Интернет, может скачать разработанное налоговой службой бесплатное мобильное приложение «Проверка чека». С помощью этой программы можно быстро и легко проверить легальность кассового чека и, в случае обнаружения нарушения, в том числе, невыдачи чека, тут же, через мобильное приложение, направить жалобу в ФНС России», - добавила она.

Проверить кассовый чек можно двумя способами:

- посредством сканирования QR-кода, напечатанного на кассовом чеке (с использованием камеры мобильного устройства);

- путем введения платежных данных вручную по предложенной форме (все данные для ввода размещены на кассовом чеке).

За нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники предусмотрена административная ответственность по статье 14.5 КоАП РФ.