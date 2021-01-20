Общество

Почти 600 гектаров составит площадь лесопаркового зеленого пояса вокруг Пскова

Почти 600 га составит площадь лесопаркового зеленого пояса вокруг Пскова. Об этом сообщил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов на пресс-конференции 20 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: pixabay.com

Виктор Мусатов напомнил, что в 2016 году закон об охране окружающей среды был дополнен главой о лесопарковых зеленых поясах. «Эта глава о двух вещах. Первая – это охрана природы. Вторая – это о народовластии. С инициативой по поводу создания зеленых поясов может выступить любая некоммерческая организация», - сказал он. Поскольку создание такого пояса вокруг Пскова, как отметил Виктор Мусатов, «подзатянулось», то областной комитет сам выступил с такой инициативой.

«Мы предложили создать зеленый лесопарковый пояс площадью 593 га, - продолжил он. - Это участок эксплуатационных лесов, который не находится в аренде. Несколько кварталов Псковского участкового лесничества, которые примыкают к верхнему течению реки Псковы».

По его словам, пояс будет «своеобразным буфером» между Крыпецким месторождением и рекой Псковой.

«Формирование зеленых лесопарковых поясов имеет начало, но не имеет конца, - заметил Виктор Мусатов. - В дальнейшем он может изменятся. Но недопустимо уменьшение его площади, он может прирастать другими лесами»

«Это первый шаг к созданию такой формы территориальной охраны природы», - добавил председатель комитета.