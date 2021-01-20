Общество

Госархив показал псковичам газетную рекламу начала XX века

Какая реклама печаталась в газетах начала XX века, рассказали в Государственном архиве Псковской области.

Фото: Группа «Государственный архив Псковской области» «ВКонтакте»

«Ах, какая реклама печаталась в газетах начала 20 века! Хоть сейчас в учебники для специалистов маркетинговых коммуникаций. Вот эта, к примеру. Помада для волос. Подана не как прямой призыв к покупке, а как письмо с благодарностью от человека, который уже воспользовался товаром», - сообщается в группе архива «ВКонтакте».

«Теперь волосы растут на голове густые и мы надеемся, что со временем будут и большие. Раньше, до употребления, на голове не было ни одного волоска», - гласит рекламный текст.