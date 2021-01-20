Общество

Создание лесопаркового зеленого пояса вокруг Пскова обсудят в областном Собрании

В Псковское областное Собрание депутатов поступил проект постановления «О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг Пскова». Документ внесен региональной общественной палатой на основании решения публичных слушаний, прошедших 15 января этого года. Как пояснили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, согласно нормам федерального законодательства, для создания лесопаркового зеленого пояса органы государственной власти обязаны обратиться с мотивированным ходатайством в общественную палату субъекта РФ, на территории которого создается зона с ограниченным режимом природопользования.



Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

Предварительным отбором территории для лесопаркового зеленого пояса (ЛЗП) и разработкой всей необходимой документации занимался областной комитет по природным ресурсам и экологии.

В итоге площадь проектируемого ЛЗП составляет 593 га и включает лесной фонд, представленный эксплуатационными лесами, расположенными между участками лесов в зеленых и в лесопарковых зонах. Территория возможного ЛЗП проходит по границам Псковского участкового лесничества КУ «Псковское лесничество», примыкает к месту впадения реки Щирица в реку Пскову и захватывает их водоохранные зоны. Вблизи лесопаркового зеленого пояса расположен Крыпецкий монастырь.

В информации, представленной областной администрацией к публичным слушаниям, отмечается, что на предложенной территории нет отходов производства и потребления, не располагаются объекты капитального и незавершенного строительства, отсутствуют земельные участки, предоставленные под строительство, а также зарезервированные для государственных и муниципальных нужд. Кроме того, в отношении данной территории нет заключенных договоров о развитии застроенной территории или о ее комплексном освоении.

По мнению специалистов-экологов, создание лесопаркового зеленого пояса завершит образование замкнутой экологической системы вокруг Пскова. В пояснительной документации отмечается, что более 60 % насаждений лесного участка проектируемого ЛЗП, представлено сосновыми насаждениями, что имеет большое значение для выработки кислорода, а расположение зеленого пояса в водоохранной зоне двух рек и близость к болотному водоему способствует сохранению экологической системы водных объектов и мест обитания гнездящихся там птиц.

Создание ЛЗП позволит выполнять еще несколько важных для городской экологии функций: очищать воздух от загрязнений, ослаблять уровень шума, поглощать излишки воды, тем самым уменьшать ливневые стоки и нагрузку на городскую канализацию, а также обеспечивать местообитание для растений и животных.

Проект постановления о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг Пскова спикер регионального парламента Александр Котов до сессионного рассмотрения направил в комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию. Решение депутатского корпуса по этому вопросу будет принято 28 января.

Напомним, согласно федеральному закону «Об охране окружающей среды» в целях реализации права граждан на благоприятную окружающую среду могут создаваться лесопарковые зеленые пояса - зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности, включающие в себя территории, на которых расположены леса, водные объекты или их части, природные ландшафты, и территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему и выполняют средообразующие, природоохранные, экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные функции.

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В случае включения в лесопарковый зеленый пояс территорий с более строгим режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности (в том числе защитных лесов, особо защитных участков лесов) их правовой режим сохраняется.