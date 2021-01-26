Общество

Социальный онлайн-форум единороссов стартовал в России

Начался второй социальный онлайн-форум «Единой России», на котором активисты расскажут о том, какая волонтерская помощь сейчас наиболее востребована и предложат новые инициативы по поддержке отдельных категорий граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

В работе форума принимают участие председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, руководитель думской фракции Сергей Неверов и его первый заместитель Андрей Исаев, федеральные министры и представители волонтерских центров «Единой России» со всей страны.

Прямую трансляцию форума можно посмотреть на официальном сайте, в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook.

Волонтерские центры «Единой России» объединяют более 90 тысяч добровольцев по всей стране. Ключевыми направлениями работы центров остаются автоволонтерство, обеспечение медиков в «красных зонах» горячим питанием, доставка лекарств от коронавируса амбулаторным больным, а также дежурства в приемных покоях больниц и поликлиник.

Псковский волонтерский центр «Единой России» под руководством секретаря регионального отделения партии Александра Козловского ежедневно оказывает помощь жителям области.

Активисты волонтерского центра, в который входят члены и сторонники партии, в период пандемии ежедневно обеспечивают горячим питанием медицинских работников «красных зон» практически во всех муниципальных образованиях Псковской области.

Партийные волонтеры ежедневно помогают медикам, которые сейчас испытывают колоссальную нагрузку. Так, добровольцы в Пскове, Великих Луках и во всех районах области на своих машинах в свободное от работы время доставляют участковых врачей поликлиник к пациентам, возят врачей после тяжелых смен домой. А также доставляют студентов медицинского колледжа в больницы.

В Псковской области работает «горячая линия» волонтерского центра «Единой России»: 8-800-444-07-13, которая ежедневно принимает заявки от граждан.

Добровольцы привозят нуждающимся жителям города продукты и лекарства. В среднем волонтеры выполняют в месяц более тысячи заявок на оказание такой помощи пожилым и маломобильным людям.