Общество

Псковские росгвардейцы начали проходить вакцинацию от коронавируса

В Пскове сотрудники и военнослужащие Росгвардии начали проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Росгвардии, первая группа сотрудников и военнослужащих вакцинировалась комбинированным векторным препаратом «Гам-ковид-вак» («Спутник V»), предназначенным для профилактики коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2.

Перед процедурой росгвардейцы получили разъяснения о противопоказаниях, заполнили специальную анкету и форму согласия на процедуру, после чего прошли предварительное обследование.

Военнослужащим и сотрудникам были выданы сертификаты о профилактических прививках. Второй этап вакцинации росгвардейцы пройдут приблизительно через 3 недели.

В дальнейшем прививки от коронавирусной инфекции смогут сделать все сотрудники и военнослужащие регионального управления Росгвардии.