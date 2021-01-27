Общество

Псковские депутаты обсудили законопроект о профилактике заболеваний, вызванных дефицитом йода

Проект федерального закона «О профилактике заболеваний, вызванных дефицитом йода» обсудил комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания. Заседание прошло 27 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заместитель председателя областного комитета по здравоохранению Надежда Рагозина пояснила, что законопроект носит рамочный характер. По ее словам, регион должен будет обеспечить наличие и использование йодированной соли, а также проведение информационной кампании.

«Получили что-то рамочное, - согласился первый заместитель председателя регионального парламента, председатель комитета Виктор Антонов. - Надо это делать или не надо?» По его словам, Минсельхоз выступает против йодирования соли, поскольку портится вкус продукта, в первую очередь, продуктов молочного производства.

«Этот закон допускает наличие исключений», - ответила Надежда Рагозина.

Депутат Марина Борисенкова заметила, что в сетевых магазинах достаточно трудно найти йодированную соль. «Нужно приложить большие усилия, чтобы найти такую соль», - сказала она и поддержала инициативу. «Это правильно и хорошо», - добавила парламентарий.

Согласно документу, в целях профилактики заболеваний, вызванных дефицитом йода, вся находящаяся в обращении на территории России пищевая соль в упаковке не более 5 кг должна быть обогащена йодатом калия, за исключением морской соли, а также отдельных видов соли.

При производстве хлебобулочных изделий, в рецептуру которых входит пищевая соль, использование йодированной соли или обогащение хлебобулочных изделий йодом иным способом осуществляется по решению органов исполнительной власти субъектов России, отмечается в пояснительной записке.

В организациях, занимающихся образовательной деятельностью, медицинских организациях, организациях культуры, системы исполнения наказаний и воинских частях при приготовлении пищевых продуктов и для досаливания должна использоваться йодированная пищевая соль. «Раньше это была догма», - прокомментировала вышеуказанный пункт в законопроекте депутат Ирина Богачева.

В настоящее время одной из актуальных проблем в России остается проблема возникновения заболеваний, связанных с дефицитом йода. По данным эндокринологического научного центра Минздрава России, дефицит йода на всей территории страны приводит к тяжелым последствиям: ежегодно в специализированной эндокринологической помощи нуждаются более 1,5 млн взрослых и 650 тысяч детей с заболеваниями щитовидной железы.

В условиях йодного дефицита возрастает риск развития рака щитовидной железы, регистрируются отдельные случаи йододефицитного кретинизма.

Распространенность йододефицитных нарушений среди городского населения составляет 10-15%, а среди сельского населения – 13-35%.

В России йодированную соль в питании употребляет не менее 30% населения, в отличие от входящих в Евразийский экономический союз стран, где ввели всеобщее йодирование соли.