Общество

Облсовпроф и Общественная палата Псковской области подписали соглашение

Подписание соглашения о взаимодействии между Псковским региональным союзом организаций профсоюзов «Псковский областной совет профессиональных союзов» и Общественной палатой Псковской области состоялось сегодня, 27 января.

Со стороны Псковского облсовпрофа соглашение подписал председатель Игорь Иванов, со стороны Общественной палаты региона – председатель Анатолий Мультах.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного совета профсоюзов, в рамках соглашения стороны планируют содействовать развитию институтов гражданского общества, налаживать системное взаимодействие организаций профсоюзов и Общественной палаты, активно привлекать население к участию в обсуждениях важнейших проблем социально-экономического развития Псковской области.