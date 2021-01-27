Общество

Александр Котов призвал электросетевую компанию наладить обратную связь с населением

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов призвал электросетевую компанию наладить обратную связь с населением. Об этом с парламентского часа 54-й сессии областного Собрания 28 января передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Обращаясь к представителю компании, спикер регионального парламента указал на то, что на парламентском часе прозвучало большое количество вопросов. «Преимущественно они вызваны недовольством граждан. Когда они находятся в информационном вакууме, это терпеть невозможно», - сказал Александр Котов.

«Нужно думать о том, чтобы установить постоянно действующую связь с населением, - подчеркнул он. - Нужно таким образом организовать работу диспетчерской службы, чтобы каждый человек мог получить обратную связь хотя бы с примерными сроками устранения аварии».

Кроме того, спикер областного Собрания призвал электросетевую компанию внимательно посмотреть на организацию работы.

Он сообщил, что будут подготовлены соответствующие обращение и проект постановления. «Мы продолжим участвовать в скорейшем разрешении серьезных проблем, с которыми сталкивается население», - подчеркнул Александр Котов.

Председатель областного Собрания поблагодарил всех, кто в трудных условиях на новогодних каникулах организовывал работу, выходил на линии, устранял последствия непогоды. «Это тяжелый труд, Людям надо сказать спасибо, что они фактически без выходных работали в это напряженное время», - добавил Александр Котов.