Общество

В районах Псковской области смогут быстрее реагировать во время ЧС

Депутаты Псковского областного Собрания единогласно одобрили изменения в закон «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в Псковской области». Об этом с 54-й сессии регионального парламента, которая проходит 28 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Согласно законопроекту, органам местного самоуправления теперь не требуется проводить оценку регулирующего воздействия по проектам нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (на период действия режимов ЧС).

Документ привели в соответствие с федеральным законодательством.