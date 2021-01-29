Общество

Более 18 млн рублей выплатили за год правопреемникам пенсионеров в Псковской области

698 заявлений правопреемников о выплате средств пенсионных накоплений приняли органы Пенсионного фонда России по Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного ПФР, на основании принятых заявлений правопреемникам выплатили более 18,3 млн рублей пенсионных накоплений за год. Средняя сумма выплаты на одного правопреемника составила 26,2 тысячи рублей.

В случае смерти гражданина до назначения ему накопительной пенсии или до корректировки ее размера средства его пенсионных накоплений, сформированные в системе обязательного пенсионного страхования, выплачиваются его правопреемникам.

Правопреемниками считаются родственники умершего гражданина (правопреемники по закону) и лица, указанные в заявлении гражданина о распределении средств пенсионных накоплений, которое он подает при жизни в территориальные органы Пенсионного фонда РФ (правопреемники по заявлению). Если у гражданина есть правопреемники по заявлению, то правопреемники по закону не имеют право на получение средств пенсионных накоплений в случае его смерти.

При отсутствии правопреемников по заявлению выплата правопреемникам по закону производится в следующей последовательности:

в первую очередь – детям, в том числе усыновленным, супругу и родителям (усыновителям);

во вторую очередь – братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам.

Правопреемники – родственники второй очереди умершего застрахованного лица могут обращаться за выплатой средств пенсионных накоплений только при отсутствии родственников первой очереди, пояснили в ПФР.

Срок для обращения правопреемников за выплатой средств пенсионных накоплений – 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица. Если по какой-либо причине правопреемник пропустил 6-месячный срок обращения за выплатой, то он может восстановить его в судебном порядке.

В целях получения средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц правопреемникам необходимо обратиться в любую клиентскую службу Пенсионного фонда РФ.