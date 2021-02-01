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Общество

В Печорском районе ждут нового федерального судью

01.02.2021 13:51|ПсковКомментариев: 0

На должность федерального судьи Печорского районного суда рекомендована Юлия Сорокина, мировой судья судебного участка №29 в границах административно-территориального образования «город Псков». Об этом сообщается на сайте квалификационной коллегии судей Псковской области по итогам заседания 29 января.

На должность мирового судьи судебного участка №34 в границах административно-территориального образования «города Великие Луки» на 5-летний срок полномочий рекомендована Анна Тенюга, в настоящее время она занимает этот пост.

Присвоены квалификационные классы нескольким судьям. По результатам проведения аттестации федерального судьи Псковского областного суда Натальи Яроцкой ее оставили в ранее присвоенном квалификационном классе, являющимся предельным по замещаемой должности.

С 16 февраля 2021 года на 3 месяца привлечен к исполнению обязанностей в качестве федерального судьи Псковского городского суда Борис Кашаев.

Теги: #суд #назначения
Источник: Псковская Лента Новостей
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