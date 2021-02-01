Общество

Псковских конвоиров поблагодарили за подарки детям

Представители Российского детского фонда вручили благодарственное письмо сотрудникам отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН по Псковской области, благодарности ведомство удостоилось за участие в благотворительной акции «Новогодние и Рождественские праздники».

Сотрудники подразделения по конвоированию УИС Псковской области собирали сладкие наборы, из которых волонтеры фонда сформировали более 800 сладких подарков и в преддверии Нового года передали их детям из нуждающихся семей нашего региона.

«В Новый год все дети в мире ждут чудес и волшебства. Мы надеемся, что наш скромный вклад стал маленькой частью большого человеческого поступка и хоть немножко порадовал тех, кто этого по-настоящему ждал», - отметил заместитель начальника отдела по конвоированию Николай Пикалев.