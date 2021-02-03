Общество

Михаил Ведерников анонсировал следующий шаг по смягчению противовирусных ограничений

Следующий шаг по смягчению действующего комплекса противовирусных мер на территории Псковской области, возможно, будет сделан уже через неделю. Об этих планах в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

«Через неделю, если кривая статистики не поползет вверх, сделаем следующий шаг по смягчению действующего комплекса противовирусных мер», - сообщил он.

Кроме того, губернатор напомнил об основных изменениях в противовирусный указ, принятых по итогам вчерашнего заседания регионального оперштаба:

максимальная заполняемость театров и филармонии увеличивается с 25% до 50%;

экскурсионные группы увеличиваются до 25 человек;

возобновляется работа аквапарков при соблюдении всех санитарных требований;

требование к работодателям о переводе 30% сотрудников на дистанционный режим становится рекомендательной нормой;

с 10 февраля режим самоизоляции для людей 65+ становится рекомендательным.

действие остальных ограничений сохраняется до 9 февраля включительно.

Соответствующие изменения в «антикоронавирусный» указ Михаил Ведерников подписал накануне, 3 февраля.