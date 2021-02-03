Михаил Ведерников анонсировал следующий шаг по смягчению противовирусных ограничений

Следующий шаг по смягчению действующего комплекса противовирусных мер на территории Псковской области, возможно, будет сделан уже через неделю. Об этих планах в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.
«Через неделю, если кривая статистики не поползет вверх, сделаем следующий шаг по смягчению действующего комплекса противовирусных мер», - сообщил он.
Кроме того, губернатор напомнил об основных изменениях в противовирусный указ, принятых по итогам вчерашнего заседания регионального оперштаба:
Соответствующие изменения в «антикоронавирусный» указ Михаил Ведерников подписал накануне, 3 февраля.