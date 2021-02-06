Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области

Количество жертв новой коронавирусной инфекции в Псковской области выросло до 142, за минувшие сутки умерли еще два человека. Об этом сообщает официальный канал по ситуации с COVID-19.
На данный момент проведено 255 022 исследования (+ 778). Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом — 30 214 (+93). Выздоровело – 18 779 (+186)
Статистика по муниципальным образованиям:
Псков – 10937.
Великие Луки – 5479.
Бежаницкий район — 271.
Великолукский район – 708.
Гдовский район – 381.
Дедовичский район – 569.
Дновский район — 283.
Красногородский район – 175.
Куньинский район – 264.
Локнянский район — 207.
Невельский район – 1244.
Новоржевский район – 291.
Новосокольнический район – 759.
Опочецкий район – 802.
Островский район – 1468.
Палкинский район – 326.
Печорский район – 571.
Плюсский район – 416.
Порховский район – 950.
Псковский район – 2549.
Пустошкинский район – 251.
Пушкиногорский район — 244.
Пыталовский район – 217.
Себежский район – 403.
Стругокрасненский район – 284.
Усвятский район – 130.
Иногородние (с 30.12.2020) — 35.