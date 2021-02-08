Общество

В Сети появилось фото Лукашенко без усов

Редкий снимок президента Беларуси Александра Лукашенко появился в интернете. Там он изображен в непривычном для себя образе: без усов и в военной форме, сообщает портал belnovosti.by.

Фото: пресс-служба президента Республики Беларусь

Архивный снимок появился на обновленном сайте президента. Теперь на портале имеется несколько разделов, которых раньше не было. Информации о личной жизни Лукашенко там стало значительно больше. Каждый желающий может больше узнать о его приусадебном хозяйстве, спортивных увлечениях, малой родине и семье.

У Лукашенко большая семья: трое сыновей и семеро внуков. На сайт добавили небольшой рассказ о них. Однако там нет никаких упоминаний о супруге Лукашенко Галине и о матери его младшего сына Николая, сообщает портал.