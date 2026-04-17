Суд продолжает рассматривать жалобу на назначение Льву Шлосбергу* обязательных работ

В Псковском городском суде в апелляционном порядке продолжается судебное разбирательство по уголовному делу в отношении заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга*, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Приговором мирового судьи судебного участка №38 города Пскова Лев Шлосберг* признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента).

Напомним, указанным приговором Льву Шлосбергу* назначено наказание в виде обязательных работ на срок 420 часов за то, что он разместил на своей странице в сети «ВКонтакте» пять видеозаписей без маркировки «иноагент».

Лев Шлосберг* арестован по уголовному делу, возбужденному по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). В СИЗО политика отправили 5 декабря.

*в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов, Росфинмониторингом внесен в реестр экстремистов и террористов