Антон Мороз: Наш долг — сохранить память о жертвах нацизма

Долгом каждого гражданина России является недопущение искажений истории и сохранение исторической памяти о годах Великой Отечественной войны, в том числе о злодеяниях, которые совершили немецко-фашистские захватчики в отношении советских граждан. Такое мнение озвучил депутат Псковской городской Думы, член Совета Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Антон Мороз, принявший 17 апреля участие в митинге у мемориала на месте бывшего концентрационного лагеря «Дулаг-100», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«19 апреля в России впервые отметят День памяти жертв геноцида советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Псковская область (в нынешних границах) была оккупирована дольше, чем какая либо из областей РСФСР. Еще до начала вторжения немецкое командование издало приказ «О воинской подсудности в районе операций «Барбаросса», согласно которому с солдат и офицеров вермахта снималась ответственность за будущие преступления на оккупированной территории СССР. Им разрешалось казнить, убивать на месте без суда и следствия всех, кто вызовет какое-то подозрение или окажет малейшее сопротивление. Следствием этого приказа, а также других директив вермахта стал геноцид, массовое убийство мирных граждан и хищническая эксплуатация захваченных территорий», - сказал Антон Мороз.

Псковичи хорошо помнят о страшной, трагической судьбе порховской деревни Красуха, заметил депутат.

«Но далеко не все знают, что за годы оккупации на Псковщине ее страшную судьбу разделила не одна тысяча деревень. В итоге трехлетней оккупации фашистами в области было уничтожено и разграблено более четырех тысяч деревень. Две с половиной тысячи - были полностью сожжены, подчас вместе с жителями. Статистика показывает, что 1120 деревень Псковщины после Великой Отечественной войны не были восстановлены. На Руси на пепелищах не строят. За годы оккупации в нашем регионе нацисты и их пособники уничтожили более чем 75 тысяч мирных советских граждан, почти 380 тысяч военнопленных и почти 200 тысяч насильственно угнали на принудительные работы в страны Балтики. Из полуторамиллионного довоенного населения в области оставалось чуть больше трети», - добавил Антон Мороз.

Сегодня, когда страны Запада ведут агрессивную информационную войну против России, фиксируются многочисленные попытки фальсифицировать историю страны, продолжил политик.

«На государственном уровне создаются специальные институты, продвигающие выгодные им трактовки событий, осуществляется манипулирование архивными документами, историческими фактами. Тем самым наносится сокрушительный удар по основам послевоенного мироустройства. Наиболее чувствительным способом формирования негативного отношения к современной России является стремление переписать, исказить итоги и уроки Великой Отечественной войны. Наш долг – не допустить этого, сохранить память о злодеяниях нацистов, передать ее нашим потомкам. Российское военно-историческое общество системно и последовательно занимается работой по сохранению памяти о злодеяниях нацизма, борется с попытками переписать историю. Вечная память всем, кто погиб в схватке с фашизмом!» - заключил Антон Мороз.

19 апреля в стране впервые пройдет День памяти жертв геноцида советского народа. Эта дата была установлена указом главы государства от 29 декабря 2025 года, вступившим в силу с 1 января. Она призвана увековечить память о миллионах советских граждан, ставших жертвами нацистов и их пособников во время Великой Отечественной войны.