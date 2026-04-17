Антон Мороз: Наш долг — сохранить память о жертвах нацизма

Долгом каждого гражданина России является недопущение искажений истории и сохранение исторической памяти о годах Великой Отечественной войны, в том числе о злодеяниях, которые совершили немецко-фашистские захватчики в отношении советских граждан. Такое мнение озвучил депутат Псковской городской Думы, член Совета Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Антон Мороз, принявший 17 апреля участие в митинге у мемориала на месте бывшего концентрационного лагеря «Дулаг-100», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Псковичи хорошо помнят о страшной, трагической судьбе порховской деревни Красуха, заметил депутат.
«Но далеко не все знают, что за годы оккупации на Псковщине ее страшную судьбу разделила не одна тысяча деревень. В итоге трехлетней оккупации фашистами в области было уничтожено и разграблено более четырех тысяч деревень. Две с половиной тысячи - были полностью сожжены, подчас вместе с жителями. Статистика показывает, что 1120 деревень Псковщины после Великой Отечественной войны не были восстановлены. На Руси на пепелищах не строят. За годы оккупации в нашем регионе нацисты и их пособники уничтожили более чем 75 тысяч мирных советских граждан, почти 380 тысяч военнопленных и почти 200 тысяч насильственно угнали на принудительные работы в страны Балтики. Из полуторамиллионного довоенного населения в области оставалось чуть больше трети», - добавил Антон Мороз.
Сегодня, когда страны Запада ведут агрессивную информационную войну против России, фиксируются многочисленные попытки фальсифицировать историю страны, продолжил политик.
19 апреля в стране впервые пройдет День памяти жертв геноцида советского народа. Эта дата была установлена указом главы государства от 29 декабря 2025 года, вступившим в силу с 1 января. Она призвана увековечить память о миллионах советских граждан, ставших жертвами нацистов и их пособников во время Великой Отечественной войны.
