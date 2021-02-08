Общество

Служба по управлению объектами ЮНЕСКО приступила к работе в Псковской области

Специальная служба по управлению объектами ЮНЕСКО, действующая в составе Научно-производственного центра по охране памятников Псковской области, приступила к работе. Об этом пишет официальный Telegram-канал региона.

В штат отдела входят четыре человека. Руководителем созданной службы стала заместитель директора НПЦ по охране памятников, действительный член Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест Мария Лисенкова.

Главная задача службы – сохранение и развитие объектов всемирного наследия «Храмы псковской архитектурной школы», включенных в список ЮНЕСКО.

Еще одно важное направление работы – популяризация и продвижение объектов ЮНЕСКО. «На 2021-2022 годы уже запланированы различные мероприятия: научно-практическая конференции, обучающие курсы для экскурсоводов и пользователей и так далее. Также планируется создать специальный сайт, где будет собрана информация об особой архитектурной школе псковских памятников, а посетители смогут более подробно узнать о каждом объекте, внесенном в ЮНЕСКО», - говорится в сообщении.