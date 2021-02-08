Общество

Вице-губернатор Осипов проконтролировал строительство газовой котельной в Острове-3

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов во вторник, 9 февраля, посетил Остров-3, где проконтролировал строительство новой газовой котельной. Объект заменит старую нерентабельную котельную, работающую на мазуте.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, вице-губернатор осмотрел центральную площадку, на которой установлены каркасы основного здания и дымовой трубы. Сюда продолжается доставка укрупненных узлов объекта с заводов-производителей и их монтаж. Подготовлено к установке все оборудование, необходимое для подключения к городской тепловой сети. Завершено внедрение основной и резервной кабельных линий.

Василий Осипов также оценил работу подрядной организации по прокладке наружного газопровода к котельной. Труба полностью сварена, укладка ее методом бурения завершена, начаты земельные работы для дальнейшего устройства газовой сети, сообщил подрядчик.

Вместе с тем вице-губернатор отметил, что к назначенному сроку — первому марта возведение котельной не будет завершено. «С пусконаладкой войдем только в следующий отопительный сезон. Если бы ее провели в марте, то уже весной не пришлось топить котельную мазутом», — подчеркнул Василий Осипов и поручил подрядной организации нарастить темпы работ на объекте. При этом особое внимание заместитель губернатора обратил на необходимость технического надзора за строительными работами, чтобы значимый объект был возведет с должным качеством.