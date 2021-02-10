Общество

Приставы арестовали автомобиль пушкиногорца за долги по алиментам

Судебные приставы арестовали автомобиль жителя Пушкинских Гор в счет погашения задолженности по алиментным обязательствам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

С лета 2020 года мужчина должен был выплачивать алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери в размере 1/4 части от всех видов своего заработка. Но соответствующее решение суда он не исполнял, задолженность достигла 103 тысяч рублей.

В отношении должника судебный пристав применил комплекс мер принудительного исполнения, в том числе обратил взыскание на деньги, находящиеся в кредитных учреждениях. Также он установил, что в собственности должника находится автомобиль Volkswagen Passat, который в итоге арестовал.

Если должник не рассчитается с задолженностью по алиментным платежам, автомобиль передадут на принудительную реализацию. Полученные от реализации деньги в счет погашения у должника долга перед своим ребенком, заключили в ведомстве.