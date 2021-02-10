Общество

Псковский детский фонд приступил к реализации патриотического проекта

Подопечные Псковского областного отделения Российского детского фонда - воспитанники Центра специального образования №3 (Великие Луки) - после зимних каникул активно включились в реализацию социального проекта «Музей "Родное прошлое"». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фонда.

В рамках проекта прошло мероприятие, посвященное 78-ой годовщине освобождения Велики Лук от немецко-фашистских захватчиков. «Цель мероприятия - вызвать у обучающихся интерес к прошлому и настоящему своего родного края, воспитывать чувство гордости за фронтовые и трудовые подвиги земляков, способствовать сохранению исторической памяти», - отметили в пресс-службе.

На классном часу семиклассники вместе с учителем истории вспоминали о подвиге своих прадедов. «С помощью презентации ребята совершили заочную экскурсию по разрушенному городу Великие Луки во время войны, увидели документальную хронику тех времен, узнали, как жил народ в это непростое время и с каким трудом восстанавливался город после разрухи. Кроме этого, дети узнали о героических подвигах своих земляков- Васи Зверева, Матвея Кузьмина, полиграфистов-подпольщиков и других, кто пожертвовал своей жизнью ради жизни других. Также дети познакомились с биографией земляка маршала Рокоссовского, чье имя является легендарным в истории Великой Отечественной войны», - продолжили в пресс-службе фонда.

На виртуальной прогулке ребята «прогулялись» по памятным местам Великих Лук, которые связаны с историей военных лет – обелиск Славы, мемориальная зона у Вечного огня, Аллея Героев.

В конце классного часа обучающиеся инсценировали стихотворение Самуила Маршака «Пленение фон Засса», прочитали стихи о родном городе и послушали музыкальные композиции о Великих Луках, написанные земляками.

При реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрации Псковской области.