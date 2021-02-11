Общество

Игорь Иванов участвует в работе Ассоциации территориальных объединений профсоюзов СЗФО

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов принимает участие в работе Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов Северо-Западного Федерального округа под руководством первого заместителя председателя ФНПР Сергея Некрасова, которая стартовала сегодня, 11 февраля, в Санкт-Петербурге.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, повестка заседания ассоциации достаточно насыщенная. Игорь Иванов выступит в качестве содокладчика по нескольким вопросам, в том числе касающимся работы ассоциации в 2021 году в условиях пандемии и минимальной зарплаты в субъектах СЗФО.

«В условиях пандемии самой важной задачей профсоюзного сообщества является минимизация и ликвидация ее последствий. Сегодня ведется работа по вакцинации населения. Я сам планирую вакцинироваться. По информации оперативного штаба в Псковскую область вакцины завезены в необходимом количестве, в больницах и на предприятиях готовятся списки желающих вакцинироваться. В псковском профсоюзе также составлены списки. Отметим, что в регионе планируется выездная вакцинация. Уверен, что все эти меры помогут нам преодолеть эту заразу», - прокомментировал Игорь Иванов.

Еще одним важным вопросом, вынесенным на обсуждение ассоциации, по его словам, является восстановление здоровья медицинских работников. Псковский облсовпроф подготовил 100 сертификатов для оздоровления медиков по договору с Фондом развития Псковской области «Святой Равноапостольной княгини Ольги». «По своей сути эти сертификаты предоставляют возможность медицинским работникам пройти полную реабилитацию, восстановить силы. Мы старались сделать программу по цене ниже себестоимости, так как понимаем социальную значимость проекта. Программа работает до 25 декабря 2021 года. Уже сейчас 6 сертификатов реализовано, 2 забронировано», – уточнил руководитель облсовпрофа.

Также он подчеркнул, что областной совет профсоюзов - социально ориентированная организация. Свои оздоровительные мощности и социальный потенциал она реализует в том числе благодаря заключенным соглашениям о сотрудничестве с Общественной палатой Псковской области, комитетом по туризму Псковской области и университетом «Синергия».

В рамках заседания была затронута и тема МРОТ. Величина прожиточного минимума в Псковской области на 2021 год установлена на уровне величины второго квартала 2020 года: для трудоспособного населения -12790 рублей, пенсионеров – 9692 рублей, детей – 11779 рублей. Минимальный размер оплаты труда в Псковской области составляет 12792 рубля.

«Подобные цифры очень малы для нормальной жизни гражданина и профсоюзы будут работать на повышение уровня жизни», – заключил Игорь Иванов.