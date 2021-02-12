Общество

Пскович погасил долг для продажи гаражных боксов

Запрет на регистрационные действия с гаражными боксами побудил псковича выплатить задолженность в размере 95 тысяч рублей по коммунальным и кредитным платежам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Судебный пристав-исполнитель предпринял в отношении мужчины и его имущества комплекс мер принудительного исполнения. Одной из них стал запрет на регистрационные действия с принадлежащими неплательщику двумя гаражными боксами.

Появившийся в отделении судебных приставов должник пояснил, что не может из-за запрета продать свое имущество. «Чтобы наметившаяся сделка не сорвалась, мужчина полностью погасил задолженность в 95 тысяч рублей», - отметили в ведомстве.

В настоящее время запрет на регистрационные действия с гаражных боксов снят.