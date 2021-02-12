Общество

Михаил Ведерников рассказал об условиях полного выхода из режима ограничений

Ситуация с коронавирусом в Псковской области постепенно выравнивается. Вторую неделю подряд количество заболевших в регионе снижается почти на 30%. Число выздоровевших при этом динамично растет, поэтому часть мощностей системы здравоохранения уже вернулась к штатной работе. Об этом в своем еженедельном обращении в соцсети Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Он напомнил, что власти рассчитывают, что к 1 марта в штатном режиме начнет работать и Псковская городская больница.

Смотрите также Псковскую горбольницу переведут в обычный режим работы с 1 марта

«Самое главное, о чем нужно помнить, - коронавирус еще никуда не ушел, и все основные санитарные требования, в том числе, ношение масок и соблюдение социальной дистанции, остаются в силе. По мере возможности мы корректирует отдельные ограничения, но расслабляться преждевременно. Мы прошли, как минимум, два серьезных пика распространения заболевания и хорошо видели, как быстро ковид снова набирает динамику. Поэтому искренне прошу каждого бережно относиться к своему здоровью, а еще лучше записаться на вакцинацию», - призвал Михаил Ведерников.

Он указал, что для полного выхода из режима ограничений, необходимо выработать устойчивость к сезонным колебаниям коронавируса, то есть выработать так называемый коллективный иммунитет. Для этого необходимо привить как минимум 60% населения, отметил глава региона.

«С учетом переболевших этого должно хватить, чтобы выйти из режима ограничений. Вакцинация - это единственный на сегодня способ победить болезнь в разумные сроки. Напомню, что проще всего записаться на прививку через портал «Госуслуги», - добавил Михаил Ведерников.