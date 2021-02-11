Общество

Псковскую горбольницу переведут в обычный режим работы с 1 марта

Псковскую городскую больницу планируется перевести в штатный режим работы с 1 марта. Об этом сообщила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 11 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«С завтрашнего дня, согласно приказу комитета, мы будем завершать госпитализацию пациентов с коронавирусной инфекцией, с внебольничной пневмонией в городскую больницу Пскова. Постепенно ее коечный фонд будет снижаться», - сказала Марина Гаращенко.

Госпитализация пациентов с коронавирусной инфекцией и с внебольничной пневмонией будет осуществляться в областную инфекционную больницу и в межрайонную больницу Великих Лук, продолжила глава комитета.

По ее словам, сейчас госпитализированы 240 человек с коронавирусной пневмонией (из них один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких), 216 - с внебольничной пневмонией (один из них находится на ИВЛ), 293 - на кислородной поддержке (из них 169 - с коронавирусом).

Занятость коечного фонда оставляет порядка 70% (всего 680 коек). 97% заболевших коронавирусом находятся на амбулаторном лечении, сообщила Марина Гаращенко.