Общество

Общественная приемка нового детского сада состоялась в Овсище

Общественная приемка нового детского сада состоялась на улице Алехина в Пскове - в микрорайоне Овсище. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков вместе со своими заместителями, депутатом городской Думы Григорием Стороненковым, заведующей учреждением, подрядчиками и представителями общественности осмотрели помещения нового дошкольного учреждения.

Основные строительные работы на объекте завершили. Кроме того, благоустроили территорию детского сада - на ней появились спортивные и игровые площадки для детей разных возрастов. Отмечается, что в детском саду создана безбарьерная среда - необходимые условия для доступа маломобильных групп населения.

Сейчас в детском саду завершили установку оборудования и мебели. На дооснащение открываемого дошкольного учреждения из городского бюджета выделили 4 млн рублей, на эти деньги закупят мягкий инвентарь и игрушки.

Александр Братчиков оценил оснащение помещений пищеблока, детских групп, медицинского блока, прачечной, гладильной, а также музыкального и спортивного залов.

Особое внимание участники общественной приемки обратили на пищеблок, оснащенный «по последнему слову техники». Рядом с ним располагается лифт для удобства в развозке еды. В каждой группе есть буфетная, игровая и отдельная спальня.

«Очень важно, чтобы дети могли пойти в садик, имели возможность попасть в группы от годика до трех лет. Это позволит родителям в более ранний период выходить на работу», - отметил глава администрации Пскова.

Детский сад на 270 мест построили в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» по направлению «Демография». На эти цели из консолидированного бюджета выделили порядка 213 млн рублей.