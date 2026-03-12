 
Общество

Инициативы по поддержке молодых строителей и архитекторов хотят внести Народную программу «Единой России»

0

Инициативы по поддержке молодых строителей и архитекторов предложили внести в Народную программу «Единой России», сообщили в Telegram-канале партии.

Фото: «Единая Россия»

Высшее и среднее профессиональное образование должно быть адаптивным, а практика студентов связана с реальными проектами регионов, чтобы выпускники могли сразу применять свои навыки, отметил руководитель проектно-консалтингового бюро в сфере городской среды atr.place Алексей Санин по итогам круглого стола «Строим будущее: молодёжь в архитектуре, строительстве и ЖКХ».

Его участники предложили:

  • законодательно закрепить статус «молодёжная стройка» и расширить участие студентов в крупных строительных проектах по всей стране, включая Донбасс и Новороссию.
  • освободить студентов, участвующих в подобных проектах, от уплаты налога на доходы физических лиц.
  • обновить более 800 студенческих общежитий и выделять 10–15% квартир под семейные блоки.
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026