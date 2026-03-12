Инициативы по поддержке молодых строителей и архитекторов хотят внести Народную программу «Единой России»

Инициативы по поддержке молодых строителей и архитекторов предложили внести в Народную программу «Единой России», сообщили в Telegram-канале партии.
Фото: «Единая Россия»
Высшее и среднее профессиональное образование должно быть адаптивным, а практика студентов связана с реальными проектами регионов, чтобы выпускники могли сразу применять свои навыки, отметил руководитель проектно-консалтингового бюро в сфере городской среды atr.place Алексей Санин по итогам круглого стола «Строим будущее: молодёжь в архитектуре, строительстве и ЖКХ».
Его участники предложили:
- законодательно закрепить статус «молодёжная стройка» и расширить участие студентов в крупных строительных проектах по всей стране, включая Донбасс и Новороссию.
- освободить студентов, участвующих в подобных проектах, от уплаты налога на доходы физических лиц.
- обновить более 800 студенческих общежитий и выделять 10–15% квартир под семейные блоки.