Размер единовременной выплаты при подписание контракта в войска беспилотных систем увеличен в Псковской области

Размер региональной выплаты для военнослужащих, подписавших контракт в войска беспилотных систем Вооруженных Сил России, увеличен в Псковской области, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Видео: Telegram-канал Михаила Ведерникова

️ Теперь военнослужащие единовременно получат 1,4 млн рублей:

  • 1 млн рублей – региональная часть;
  • 400 тысяч рублей – федеральные средства.

 Требования к кандидатам:

  • Возраст до 45 лет,
  • Среднее профессиональное образование или выше,
  • Опыт в компьютерных играх – приветствуется!

Гарантии: служба только в войсках БПС, контракт от 1 года, увольнение по окончании срока контракта – по желанию, поступление в вуз вне конкурса, сохранение рабочего места до окончания службы.

️Помимо ежемесячной зарплаты от 210 тысяч рублей, дополнительные выплаты до 1 млн за уничтожение объектов противника.

Подробности – в военкомате: +7 (8112) 66-73-45

«Войска беспилотных систем ждут тех, кто мыслит быстро, действует точно и готов защищать Родину с новыми технологиями», - добавил губернатор.

