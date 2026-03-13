Размер единовременной выплаты при подписание контракта в войска беспилотных систем увеличен в Псковской области

Размер региональной выплаты для военнослужащих, подписавших контракт в войска беспилотных систем Вооруженных Сил России, увеличен в Псковской области, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Видео: Telegram-канал Михаила Ведерникова

️ Теперь военнослужащие единовременно получат 1,4 млн рублей:

1 млн рублей – региональная часть;

400 тысяч рублей – федеральные средства.

Требования к кандидатам:

Возраст до 45 лет,

Среднее профессиональное образование или выше,

Опыт в компьютерных играх – приветствуется!

Гарантии: служба только в войсках БПС, контракт от 1 года, увольнение по окончании срока контракта – по желанию, поступление в вуз вне конкурса, сохранение рабочего места до окончания службы.

️Помимо ежемесячной зарплаты от 210 тысяч рублей, дополнительные выплаты до 1 млн за уничтожение объектов противника.

Подробности – в военкомате: +7 (8112) 66-73-45

«Войска беспилотных систем ждут тех, кто мыслит быстро, действует точно и готов защищать Родину с новыми технологиями», - добавил губернатор.