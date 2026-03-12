 
Александр Козловский представил в Госдуме законопроект, касающийся деятельности Ростеха

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский  представил в Госдуме законопроект, касающийся деятельности Ростеха. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В ходе пленарного заседания Госдумы представил от комитета по промышленности и торговли законопроект, касающийся деятельности Госкорпорации Ростех. Она сегодня является ключевым производителем и поставщиком жизненно важной для страны продукции. И цели, которые ставит перед госкорпорацией Правительство страны, должны достигаться в срок», - сказал Александр Козловский. 

В настоящее время в случаях, когда Российская Федерация передает Ростеху акции акционерных обществ, находящиеся в федеральной собственности, существует простой и эффективный механизм (согласно № 270-ФЗ): Ростех, начинает осуществлять права акционера непосредственно с момента принятия такого решения Правительством. Однако в случаях, когда государство передает Госкорпорации Ростех доли в уставном капитале ООО, этот алгоритм не действует. С момента принятия решения о передаче доли до вступления в права проходит достаточно большой и часто критически значимый период времени, что затрудняет достижение целей, поставленных государством, пояснил депутат.

Предлагаемый законопроект направлен на устранение данного пробела правового регулирования, оптимизацию сроков реализации решений Правительства. Это позволит оперативно наладить производство, научно-исследовательскую деятельность, опытно-конструкторские разработки, сбыт, логистику (закупки), административное управление и другие процессы. 

«Отметил, что Комитет по промышленности и торговле, Правительство РФ и Государственно-правовое управление Президента поддерживают законопроект. Вместе с тем, имеются замечания, над которыми мы будем работать при подготовке ко второму чтению. Законопроект сегодня приняли в первом чтении», - заключил Александр Козловский.

