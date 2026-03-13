Нейрохирург рассказал о современных методах лечения заболеваний мозга 

Наиболее современным методом лечения заболеваний мозга считается эндоваскулярная нейрохирургия, когда операция проводится через прокол в бедренной артерии, рассказал руководитель Научно-исследовательского центра эндоваскулярной нейрохирургии Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА, нейрохирург Кирилл Орлов.

«Это нейрохирургия без вскрытия черепа. Более того, это самый нетравматичный метод лечения сосудов головного мозга, который дает очень хорошие результаты. На сегодняшний день практически 100% аневризм (выпячивание на стенке сосуда. — Ред.) можно вылечить именно этим методом. Он эффективен, дает хорошую профилактику кровоизлияний, к тому же не требует восстановительного периода. Сегодня пациента прооперируют, а завтра его уже можно отпускать домой», — отметил он.

По словам врача, аневризма — достаточно опасное заболевание, поскольку протекает бессимптомно, пишут «Известия».

«Когда происходит кровоизлияние, то это уже большая сосудистая катастрофа. Но сейчас мы оперируем очень много неразорвавшихся аневризм. Примерно у половины пациентов, которые к нам поступают, аневризмы без разрыва. Они диагностируются при помощи магнитно-резонансной томографии (МРТ)», — сказал эксперт.

