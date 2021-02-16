Общество

350 мероприятий пройдут в Псковской области в память о 6-й роте и бригаде спецназа ГРУ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание, посвященное подготовке и проведению комплекса мероприятий к Дню памяти военнослужащих 6-й роты 76-й десантно-штурмовой дивизии и воинов-разведчиков 2-й бригады специального назначения, погибших при исполнении воинского долга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава региона, говоря о подготовленной программе, сделал особый акцент на проведении спортивных мероприятий в память о павших героях. В прошлом году прошли Игры боевых искусств, а теперь — Всероссийский турнир класса А по боксу. За Кубок командующего ВДВ будут соревноваться 12 команд с регионов России. Глава региона поблагодарил организаторов турнира за идею.

«Думаю, это действительно в полной мере отвечает духу памятной даты. Важно, чтобы молодое поколение брало пример с наших героев. С этой же целью большое количество мероприятий проводится в сфере образования», - заметил Михаил Ведерников. Во всех школах проходят памятные акции, круглые столы, военно-спортивные соревнования, а также встречи с ветеранами военных действий. Кроме этого, Центр туризма проводит тематический конкурс и экскурсии для детей на территории 104-го гвардейского десантно-штурмового полка.

В Псковской области максимально широко будет организован показ тематических фильмов, посвященных подвигам бойцов 2-й бригады и 6-й роты.

Глава региона рассказал о выставке в клубе воинской части в Черехе, где будут представлены работы мастера Геннадия Куркина под общим названием «Слава русского оружия». Это необычные картины, которые художник вышивает бисером. Более пяти лет ушло на создание коллекции. По замечанию губернатора, это хороший знак, что памятные мероприятия находят отклик у художников, перекликаются с народной культурой.

«В целом мероприятия охватывают все муниципалитеты и возрастные категории. Программа получилась достойная, интересная и насыщенная. Считаю, что у нас получилось в полной мере охватить все сферы», - заключил Михаил Ведерников и призвал обсудить наиболее острые вопросы, в первую очередь, на отработку обращений родственников погибших.

Участники совещания детально рассмотрели обновленную и доработанную с учетом поступивших предложений и пожеланий программу, посвященную памяти воинов-разведчиков 2-й бригады специального назначения и бойцов 6-й роты. Руководители воинских подразделений доложили о готовности к реализации полного комплекса мероприятий. В каждом муниципальном образовании Псковской области пройдет порядка 350 памятных мероприятий, каждое из которых будет организовано с соблюдением противовирусных ограничений. Ключевые из них состоятся непосредственно в Дни памяти, 21 февраля и 1 марта.

Во всех образовательных учреждениях области, начиная с февраля, проходят различные патриотические мероприятия, посвященные знаменательным датам: митинги памяти, волонтерские акции, тематические круглые столы, уроки мужества, встречи учащихся образовательных учреждений с ветеранами военных действий, военно-спортивные соревнования «Юные десантники», дистанционные викторины («Рота, ушедшая в века»), конкурсы рисунков, читательские конференции и другие мероприятия. В школьных музеях оформлены экспозиции, посвященные героям-десантникам и воинам-разведчикам. В ходе обсуждения Михаил Ведерников также поручил организовать максимально широкий показ фильма о 6-й роте кинокомпании Omni production.

Председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева проинформировала, что единовременную выплату в полном объеме довели до родственников погибших. В этом году ее размер составил 25 тысяч рублей. Кроме того, в случае необходимости, семьям погибших окажут и адресную помощь. Михаил Ведерников обратил внимание, что, действительно, в настоящий момент все заявления и обращения отработаны.

О готовности к проведению Дней памяти доложили руководители власти Пскова и Псковского района.

Напомним, 21 год назад, 21 февраля 2000 года, 2-я бригада специального назначения ГРУ вступила в бой с крупным отрядом боевиков в районе поселка Харсеной в Чечне. Несмотря на значительное численное превосходство противника, группа приняла бой и продержалась до подхода подкрепления. В этот день в бою погибли 25 псковских разведчиков.

1 марта 2000 года, в неравном бою во время контртеррористической операции на высоте 776 в Аргунском ущелье погибла 6-я рота 76-й десантно-штурмовой дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина, сдерживая натиск двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шести. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 68 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них - посмертно.