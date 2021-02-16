Общество

Кулинарная мастерская для особенных детей открылась в Пскове

Кулинарная мастерская для детей с нарушениями в развитии работает в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по образованию.

В Центре лечебной педагогики Пскова к началу учебного года было оборудовано несколько мастерских. Среди них – мастерская повара, где дети с нарушениями в развитии учатся готовить по рецептам, адаптированным под их особенности. Начинающие повара осваивают приготовление разнообразных блюд – от бутербродов и салатов из нескольких ингредиентов до выпечки.

Первым итогом занятий стал сюрприз, подготовленный старшеклассниками для остальных учеников школы: ко дню святого Валентина каждый смог угоститься вафлями ручной работы.

В мастерской ребята учатся работать с кухонным оборудованием: опускающаяся сушилка для посуды, щипцы для разбивания яиц, механические и электрические овощерезки и тёрки. Специализированная техника позволяет ученикам с нарушениями зрения, интеллекта и опорно-двигательного аппарата готовить самостоятельно и безопасно.