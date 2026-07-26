Более 150 фанатов «Ленинграда» на концерте в Пскове переместили из Vip-шатров за 55 тысяч рублей в более дешевый тариф

Более 150 фанатов «Ленинграда», в том числе Елену Ваенгу, на концерте в Пскове переселили из Vip-шатров за 55 тысяч рублей за место в более дешевый тариф. Слушатели утверждают, что потеряли около 200–500 тысяч рублей за билеты на компанию и хотят судиться с организаторами, сообщили в канале Mash в мессенджере Мах.

Скриншоты: Mash / Мах

Поклонники группы купили места категории SuperVip — столики под шатром с едой и напитками за 55 тысяч рублей. На концерте оказалось, что их просто не существует, фанатов отправили на места категорией ниже за 15 тысяч рублей, где уже была толпа. В такую же ситуацию попала певица Елена Ваенга с друзьями — они сидели в шатре Vip light и бурно возмущались по поводу билетов.

После разбирательств организаторы все же приняли заявление на возврат денег. Фанатам они сказали, что организовать места SuperVip не позволила служба безопасности. Сама группа «Ленинград» отвечала в соцсетях, что во всем виноваты организаторы концерта, а музыкантам все еще не выплатили гонорар.

Пострадавшие хотят подать в суд на фирму «Шоу кэмп»: кто-то приехал на концерт из Москвы и Санкт-Петербурга, потратился на отели и дорогу, а удовольствия от шоу не получил — все время потратили на разборки из-за места.

Напомним, сотни псковичей и гостей города смотрели и слушали «Ленинград» из-за ограды стадиона «Машиностроитель».