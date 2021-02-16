Общество

Курсирование поезда Псков - Великие Луки продлено до 11 апреля

Курсирование пригородного поезда по маршруту «Псков - Великие Луки» продлено до 11 апреля. Согласно расписанию, пригородное сообщение по этому маршруту осуществляется три раза в неделю: по пятницам, субботам и воскресеньям, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Ранее, 17 июля, прямой поезд по маршруту «Псков – Великие Луки» запустили в тестовом режиме на два месяца. Востребованность и актуальность этого железнодорожного маршрута анализируется каждые два месяца. После этого принимается решение о дальнейшем курсировании поезда.

Так как пассажиропоток по железнодорожному маршруту «Псков – Великие Луки» продолжает оставаться нестабильным, назначение поезда на постоянной основе не представляется возможным.

Актуальную информацию о графике движения поездов можно узнать на сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или по телефону единого информационно-сервисного центра перевозчика - 8-800-775-00-00.