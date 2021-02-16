Общество

70 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки

70 человек заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области за сутки. За все время пандемии COVID-19 подтвердили у 30 993 жителей региона, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Фото: Вадим Боченков

«Сохраняется тенденция к снижению распространения заболевания», - отметил губернатор.

За сутки от коронавируса избавились 107 пациентов, всего – 19 934. Скончались – 157. Всего в Псковской области сделали 264 441 тест на COVID-19, за сутки – 1153.

Михаил Ведерников сообщил, что Роспотребнадзор снял с контроля очаг коронавируса в Яммской средней школе (Гдовский район). «В Псковской области осталось три активных очага», - добавил он.