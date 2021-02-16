Общество

Экстрасенс Татьяна Ларина приедет в Псков

Центр Деловой Информации Псковской области и компания Esthetic Wood начинают новый проект, благодаря которому псковичи смогут обрести счастье, любовь и узнать, что их ждет в будущем. А поможет им в этом суперзвезда 15-го сезона «Битвы экстрасенсов» Татьяна Ларина.

«Кажется, что она видит людей насквозь и умеет помогать даже в самых сложных и запутанных ситуациях. Всем поклонникам известно телешоу она запомнилась с первого выступления. Стойкая воля медиума, сильный характер и природный талант позволили Татьяне раскрыть собственные способности перед широким кругом зрителей, а теперь и для псковичей встреча с экстрасенсом станет реальностью», - отмечается в сообщении.

Подробнее о том, как поучаствовать в проекте, читайте на страницах ЦДИ.