Общество

Правительство поможет Псковской области с развитием связи на селе

Об установлении в удаленных населенных пунктах устойчивой связи зашла речь в ходе визита премьер-министра России Михаила Мишустина в Псковскую область, состоявшегося 18 февраля. Во время встречи с представителями общественных объединений на стройплощадке социального городка Михаил Мишустин напомнил о программе по развитию связи в различных населенных пунктах. Глава правительства пообещал оказать содействие региону в решении этого вопроса.

«Когда мы вернемся в Москву, дадим поручения абсолютно точно Министерству цифрового развития, чтобы с вашим районом разобрались и посмотрели, что для Псковской области можно сделать в развитие этой программы, - приводит слова главы кабинета министров пресс-служба региональной администрации. - Непростая история, потому что все это затратно. Но я думаю, что все, что сможем, сделаем. Программа эта работает до 2030 года. Я очень надеюсь, что мы основные вопросы по стране решим, в том числе в малых населённых пунктах».