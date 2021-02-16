Общество

1 млрд рублей выделят Псковской области на социально-экономическую сферу

1 млрд рублей выделят Псковской области на социально-экономическую сферу до 2024 года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с представителями псковских общественных организаций, состоявшейся в социальном городке в Борисовичах.

Участие в разговоре приняли председатель Псковской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Груздов, директор Центра лечебной педагогики Андрей Царев, председатель Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах, общественный помощник губернатора Псковской области, зампредседателя регионального отделения «Союза пенсионеров России» Светлана Мельничук.



В ходе диалога Михаил Мишустин сообщил о планах оказания помощи первичному звену здравоохранения Псковской области. «Полмиллиарда с этого года», - уточнил он.



Кроме того, в ходе встречи говорилось о том, что для Псковской области до 2024 года предусмотрен 1 млрд рублей на социально-экономическую сферу.

Участников встречи также заверили, что будет оказана помощь с разработкой нормативно-правовой базы для сопровождения пожилых граждан. Также глава правительства заинтересовался проектами для пожилых людей, о которых рассказала Светлана Мельничук. По его словам, этот опыт надо распространить на всю Россию.

Михаил Мишустин также заявил, что сделают все возможное для развития мобильной связи Псковской области.