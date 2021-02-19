Общество

В Новоржевском районе волонтеры благоустраивают памятники героям Великой Отечественной войны

Активисты новоржевского волонтерского центра «Единой России» благоустраивают территории вокруг памятников героям Великой Отечественной войны и воинские захоронения в рамках акции «Дорога к обелиску». Как сообщили Псковской Ленте Новостейв пресс-службе регионального отделения партии, партийцы провели уборку у памятников и воинских захоронений в деревнях Ямищи, Литово, Вехно. В мероприятиях по благоустройству памятников приняли участие руководители местного отделения партии Любовь Трифонова и Наталья Тимофеева, глава поселения «Вехнянская волость» Михаил Филиппов, депутат поселения Игорь Петрук.

«У неравнодушных жителей Новоржевского района - депутатов поселений, работников социальной сферы, активистов-партийцев, молодежи - стало доброй традицией ежегодно приводить в порядок памятники героям. Не стал исключением и этот год. Мы все вместе подключаемся к акции, приуроченной ко Дню защитника Отечества и Дню освобождения Новоржева. Пусть эти небольшие добрые дела станут данью памяти и благодарности всем, кто защищал нашу Родину, боролся с врагом в те страшные военные годы, кто освобождал Новоржев и район, кто трудился в тылу и восстанавливал город после разрухи», - отметили в местном отделении партии.