Общество

В Псковской области снова зафиксирован всплеск заболеваемости COVID-19

Статистика по-прежнему фиксирует всплески заболеваемости коронавирусом, но число выздоровевших растет быстрее. На этот факт указал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который опубликовал данные актуальной статистики по COVID-19 за минувшие сутки.

Согласно опубликованным данным, за 19 февраля в Псковской области выявлено 115 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом количество выздоровевших составило 250 человек.

Всего сначала пандемии в регионе зафиксировано 31 314 случаев COVID-19 и 20 423 выздоровевших. Проведено 268 384 исследований (1 220 за минувшие сутки).

Лидерами по приросту заболеваний за сутки стали Псков (+37), Псковский (+19) и Островский (+18) районы.