Общество

Митинг прошел в Великих Луках в День защитника Отечества

День защитника Отечества отметили в Великих Луках.

Фото: группа «Администрация города Великие Луки» «ВКонтакте

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации, праздничные мероприятия начались с церемонии возложения цветов в память о павших воинах на Воинском мемориальном захоронении и к стеле «Город воинской славы».

Затем у Вечного огня прошел торжественный митинг, на котором присутствовали представители руководства города, предприятий и организаций, политических партий и объединений, молодежь и общественники.