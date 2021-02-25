Общество

В Псковской области за сутки коронавирус выявили у 72 человек

За минувшие сутки, 24 февраля, коронавирус в Псковской области выявлен у 72 человек. Об этом сообщает официальный канал Псковской области.

На данный момент проведено 273 476 исследований (+1165). Всего в регионе зафиксировали 31 731 случай заражения (+72), выздоровели 20 740 человек (35 за сутки). Скончались 168.

Статистика по муниципалитетам: