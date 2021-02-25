В Псковской области за сутки коронавирус выявили у 72 человек

За минувшие сутки, 24 февраля, коронавирус в Псковской области выявлен у 72 человек. Об этом сообщает официальный канал Псковской области.
На данный момент проведено 273 476 исследований (+1165). Всего в регионе зафиксировали 31 731 случай заражения (+72), выздоровели 20 740 человек (35 за сутки). Скончались 168.
Статистика по муниципалитетам:
- Псков – 11477
- Великие Луки – 5636
- Бежаницкий район - 292
- Великолукский район – 732
- Гдовский район – 434
- Дедовичский район – 612
- Дновский район - 289
- Красногородский район – 184
- Куньинский район – 284
- Локнянский район - 211
- Невельский район – 1273
- Новоржевский район – 293
- Новосокольнический район – 805
- Опочецкий район – 851
- Островский район – 1567
- Палкинский район – 336
- Печорский район – 598
- Плюсский район – 447
- Порховский район – 1023
- Псковский район – 2667
- Пустошкинский район – 276
- Пушкиногорский район - 266
- Пыталовский район – 234
- Себежский район – 460
- Стругокрасненский район – 310
- Усвятский район – 133
- Иногородние – 41.