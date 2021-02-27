Общество

МЧС: Прочность льда на водоемах Псковской области снижается на 25%

Прочность льда на водоемах Псковской области снижается на 25%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

«На территории Псковской области сохраняется неустойчивая погода с плюсовыми значениями температуры окружающей среды и осадками в виде дождя и мокрого снега. А это значит, что лед на водоемах начинает постепенно таять, ведь если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время выход на лед разрешен, однако уже сейчас на некоторых участках рек и озер могут образовываться промоины и трещины, указали в пресс-службе. «Но никакие неблагоприятные погодные явления не смогут остановить заядлых рыбаков, которые в любую погоду, при ветре, колючем снеге или промозглом дожде всегда стремятся попасть на свое излюбленное рыбное место, чтобы хорошо провести время и порадовать себя и своих близких большим уловом. Но в такой азартной «погоне за добычей» рыбаки иногда забывают о собственной безопасности, а также о том, что дома их ждут близкие, для которых их жизнь дороже улова!» - отметили в пресс-службе.

Главное управление МЧС России по Псковской области обращает внимание всех любителей подледного лова, что несмотря на достаточную толщину льда, при нахождении на акватории водоемов следует соблюдать правила безопасности и не приближаться к трещинам и промоинам. В ведомстве призвали не выходить на лед в темное время суток и не задерживаться на рыбалке до наступления сумерек, чтобы не потерять ориентацию в пространстве. Особое внимание следует уделить детям и не отпускать их одних на лед водоемов. «Напоминаем, что выезд на лед водоемов Псковской области на транспортных средствах запрещен!» - добавили в пресс-службе.

Если вы стали свидетелем несчастного случая, звоните по телефону спасения – «101» или «112» (с мобильного телефона).