 
Общество

Анастасии Повторейко отказали в замене домашнего ареста на запрет определенных действий

0

 Отстраненной от должности главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы депутату Законодательного Собрания Псковской области Анастасии Повторейко продлили домашний арест, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона. 

В ходе судебного заседания обвиняемой и ее защитником заявлено ходатайство об изменении меры пресечения на запрет определенных действий, со ссылкой на отсутствие оснований для продления ранее избранной меры пресечения.

По итогам судебного заседания суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты, продлив срок нахождения обвиняемой под домашним арестом на 3 месяца, то есть по 27 сентября включительно, с сохранением всех ранее установленных ограничений.

Смотрите также

Названа стоимость препаратов, которые фиктивно выписывала Анастасия Повторейко

0

Анастасия Повторейко была заключена под стражу 30 декабря 2025 года. По версии следствия, из-за действий руководителя медучреждения в адрес инфекционной больницы неправомерно перечислены денежные средства в размере более 197 млн рублей. 25 февраля суд заменил Анастасии Повторейко меру пресечения на домашний арест. 

12 февраля Псковский городской суд рассмотрел ходатайство следователя о временном отстранении Анастасии Повторейко от должности главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы.

Смотрите также

Анастасию Повторейко отстранили от должности главного врача

1

Также суд ранее принял решение продлить арест ее имущества. 

Смотрите также

Имущество Анастасии Повторейко арестовано

2

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 
Сюжет

Арест главврача инфекционной больницы Анастасии Повторейко

Анастасии Повторейко отказали в замене домашнего ареста на запрет определенных действий

Сотрудник псковской «инфекционки» не признал вину по делу о воспрепятствованию следствию

Сотрудника псковской «инфекционки» будут судить за воспрепятствование расследованию «дела Повторейко»
Другие материалы сюжета

Пресс-портреты

Повторейко Анастасия Викторовна

Повторейко Анастасия Викторовна

Депутат Псковского областного Собрания

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026