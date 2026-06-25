Анастасии Повторейко отказали в замене домашнего ареста на запрет определенных действий

Отстраненной от должности главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы депутату Законодательного Собрания Псковской области Анастасии Повторейко продлили домашний арест, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона.

В ходе судебного заседания обвиняемой и ее защитником заявлено ходатайство об изменении меры пресечения на запрет определенных действий, со ссылкой на отсутствие оснований для продления ранее избранной меры пресечения.

По итогам судебного заседания суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты, продлив срок нахождения обвиняемой под домашним арестом на 3 месяца, то есть по 27 сентября включительно, с сохранением всех ранее установленных ограничений.

Анастасия Повторейко была заключена под стражу 30 декабря 2025 года. По версии следствия, из-за действий руководителя медучреждения в адрес инфекционной больницы неправомерно перечислены денежные средства в размере более 197 млн рублей. 25 февраля суд заменил Анастасии Повторейко меру пресечения на домашний арест.

12 февраля Псковский городской суд рассмотрел ходатайство следователя о временном отстранении Анастасии Повторейко от должности главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы.

Также суд ранее принял решение продлить арест ее имущества.