 
Общество

Россиян предупредили об использовании мошенниками ИИ

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Мошенники активно используют современные технологии, в том числе искусственный интеллект, что приводит к росту традиционных угроз, заявил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

«Классические угрозы, которые всегда существовали - мошенничество, наркопреступность, финансовые пирамиды, сейчас мультиплицируются. Они очень сильно возрастают с учетом использования преступниками новых технологий», - сказал он во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

Негляд также раскрыл, какие именно технологии активно используются преступниками. Так, в их числе новые финансовые технологии, нейросети и искусственный интеллект.

Также он добавил, что в прошлом году российские банки приостановили подозрительных операций примерно на 300 миллиардов рублей, пишет РИА Новости

XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня.

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