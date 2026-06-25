Россиян предупредили об использовании мошенниками ИИ

Мошенники активно используют современные технологии, в том числе искусственный интеллект, что приводит к росту традиционных угроз, заявил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

«Классические угрозы, которые всегда существовали - мошенничество, наркопреступность, финансовые пирамиды, сейчас мультиплицируются. Они очень сильно возрастают с учетом использования преступниками новых технологий», - сказал он во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

Негляд также раскрыл, какие именно технологии активно используются преступниками. Так, в их числе новые финансовые технологии, нейросети и искусственный интеллект.

Также он добавил, что в прошлом году российские банки приостановили подозрительных операций примерно на 300 миллиардов рублей, пишет РИА Новости.

«Да, иногда там бывают ложные срабатывания, но обжалование - меньше одного процента», - пояснил Негляд.

XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня.