Общество

Псковская инфекционка отработала более 4000 звонков от родственников пациентов

Информационный центр по работе с обращениями граждан Псковской областной инфекционной больницы отработал более 4000 звонков от родственников пациентов за месяц. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте медицинского учреждения.

Такой центр, открытый по инициативе председателя областного комитета по здравоохранению Марины Гаращенко и при поддержке главы региона Михаила Ведерникова, функционирует с 29 января.

«Ежедневно близким родственникам предоставляется актуальная информация о состоянии пациентов. Специалисты обрабатывают поступающие обращения, оперативно решая все проблемные вопросы граждан», - говорится в сообщении.

Также пользуется популярностью общедоступная услуга «Звонок лечащего врача» (по предварительной записи). «Это помогает узнать наиболее полную информацию о состоянии родного человека и задать доктору все интересующие вопросы», - рассказали в медучреждении.

Каждый день сотрудники информационного центра принимают более 150 звонков, а 26 февраля обращения граждан достигли рекордной цифры в 226 вызовов.

Всю интересующую информацию о деятельности Псковской областной инфекционной больницы можно узнать по многоканальному телефону информационного центра: 8(8112) 294-122 (ежедневно с 9.00 до 19.00). В остальное время суток осуществляется онлайн-запись поступившего телефонного звонка.

Продолжают работать многоканальные телефоны: