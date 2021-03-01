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Общество

Данилов-гейт: 15 месяцев спустя

02.03.2021 10:54|ПсковКомментариев: 0

«Там, где правила игры не позволяют выиграть,

джентльмены меняют правила»

Дело псковского бизнесмена Александра Данилова занимает важное место в современной истории Псковской области. К нему мы обращаемся на протяжении всего периода следствия, последний раз в сентябре прошлого года. Откуда столь пристальное внимание? Нет никаких сомнений в том, что это дело оказывает значительное влияние на важные стратегические процессы в жизни региона. Впервые в современной псковской истории известному бизнесмену пытаются, что называется, «пришить группу» (ст. 210 УК РФ) — особо тяжкое преступление не за грабеж или разбой, а за повседневную коммерческую деятельность.

 

Дело псковского бизнесмена Александра Данилова занимает важное место в современной истории Псковской области. К нему мы обращаемся на протяжении всего периода следствия, последний раз в сентябре прошлого года. Откуда столь пристальное внимание? Нет никаких сомнений в том, что это дело оказывает значительное влияние на важные стратегические процессы в жизни региона. Впервые в современной псковской истории известному бизнесмену пытаются, что называется, «пришить группу» (ст. 210 УК РФ) — особо тяжкое преступление не за грабеж или разбой, а за повседневную коммерческую деятельность.

С первых дней дело получило широкий резонанс в псковских бизнес- кругах. Известные псковские бизнесмены, в связи с развитием дела Александра Данилова, не скрывают тревоги и скепсиса, прекрасно понимая, что никто из них не застрахован от «пристального и навязчивого внимания» правоохранительных органов, и любой может оказаться на этом месте. По ходу следствия определенные силы пытались придать делу и политическую окраску, но все подобные версии не нашли подтверждения.

Уже после того, как в отношении известного псковского предпринимателя было заведено уголовное дело по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), Госдума эту статью декриминализировала в части, касающейся экономических составов. Правда, это не останавливает следственные органы. Дело в связи с этим не закрыли, хотя со стороны кажется, что из него отовсюду торчат «белые нитки».

Коротко напомним фабулу дела. 17 декабря 2019 года известный псковский бизнесмен Александр Данилов был задержан по обвинению в организации преступного сообщества и ведении незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). Казалось, дело будет быстрым и показательным. Особенно когда на следующий день по псковским СМИ и соцсетям вихрем разлетелся видеосюжет «задержания и неопровержимых доказательств преступной деятельности». 30 декабря 2019 года А. Данилов, находясь в СИЗО города Пскова, перенес инфаркт миокарда, после чего ему была проведена экстренная операция на сердце. 15 апреля 2020 года суд согласился с доводами стороны защиты и счел, что в условиях карантинных мер, введенных в СИЗО, дальнейшее содержание Данилова под стражей, с учетом ухудшающегося состояния здоровья, невозможно и освободил под домашний арест. А в связи с отсутствием новых выводов следствия, в начале сентября 2020 года Александр Данилов из-под домашнего ареста был освобожден.

Каковы же итоги расследования за последние полгода, с сентября 2020 по март 2021? Читатели вправе рассчитывать на драматичный сюжет, новые факты, вскрывшиеся в ходе следствия и, как логичный промежуточный итог, передачу дела в суд для вынесения сурового, но справедливого приговора. Увы, ничего этого нет в помине. Судя по всему, следствие не продвинулось ни на шаг. Более того, совершенно непонятно, какие именно следственные действия проводятся в рамках данного дела. Потому как ни на один из главных вопросов по-прежнему нет ответа. Зато появляются новые вопросы.

Мы в данной истории не стремимся занять ту или иную позицию. Тем не менее необходимо свято помнить, что, согласно уголовному праву Российской Федерации, любой гражданин страны является невиновным до тех пор, пока судом не доказано обратное. Мы встретились с защитниками бизнесмена Данилова, чтобы выяснить, насколько близко данное дело к передаче в суд. По итогу приходится констатировать очевидное — от суда дело столь же далеко, как и в самом начале истории.

Адвокат Алла Мамченко

Адвокат Алла Мамченко обращает внимание на тот факт, что дело находится в производстве уже 15 месяцев. Можно было бы к этому отнестись с пониманием — в Псковской области, как известно, есть дела, которые расследуют по 8 лет. Но в нашем случае дело, похоже, вообще не сдвигается с мертвой точки. Потому что конкретизированное обвинение подследственному, как того требует уголовно-процессуальное законодательство РФ, не предъявлено. А то, на чем сегодня строится дело, таковым по сути не является. Потому как в обвинительной части дела вплоть до настоящего момента отсутствуют обязательные квалифицирующие признаки уголовного преступления. А именно:

• Отсутствует описание преступной деятельности А. Данилова. Да, вот такой парадокс: делу скоро «стукнет» полтора года, а обвинение пока не может сформулировать, что же такого совершил бизнесмен Данилов, в связи с чем привлек пристальное внимание правоохранительных органов? Имелись подозрения? Но тогда напрашивается простой и логичный вывод — если за столь значительное время следствие не смогло эти подозрения подтвердить, то, вероятно, эти подозрения были беспочвенными?

• Важнейшими квалифицирующими признаками уголовно-наказуемого деяния являются место, время и обстоятельства совершения преступления. Другими словами, как, когда и каким способом был нарушен уголовный кодекс страны? По прошествии более чем года следственных действий ответов на эти вопросы по- прежнему нет.

В разговоре адвокат пытается сдерживать эмоции и подбирает максимально корректные выражения, хотя видно, что дается это с немалым трудом.

- Как бы вы охарактеризовали ход следствия?

- Я бы его назвала вялотекущим.

Адвокат Анна Михайлова

И пока дело фактически не двигается, выясняются многие интересные подробности. Например, про то, что Александра Данилова в СИЗО содержали в одной камере с опытным рецидивистом, хотя закон прямо запрещает совместное содержание «бывалых» и «первоходов». Мы рассказывали эту историю в минувшем сентябре, а сегодня она получила продолжение.

Или, например, история искрометного видео «задержания бизнесмена Данилова на месте преступления». Видеоролик появился буквально на следующий день, после задержания и, видимо, должен был проиллюстрировать, как в результате грамотных оперативно-следственных мероприятий преступник был пойман с поличным. Вот только очень быстро выяснилось, что это видео — довольно грубый и примитивный монтаж «мягкого и теплого». Видео после этого куда-то экстренно исчезло, а следственные органы на вопросы адвокатов разводят руками, мол, сами не понимаем, кто за этим стоял...

Есть и другие «мутные» сюжеты в этой истории. О некоторых (то, что не нарушает тайну следствия и адвокатскую этику) мы расскажем в следующих материалах. Продолжаем держать руку на пульсе дела бизнесмена Александра Данилова.

Пока же в сухом остатке мы имеем следующее. Дело тянется 15 месяцев — перспективы более чем туманные. По-прежнему отсутствуют экспертизы, активные следственные действия. Главное — нет четко сформулированного обвинения. Это просто уникальная правовая ситуация, что именно адвокаты Александра Данилова требуют предъявить обвинительное заключение, дабы просто иметь возможность выстраивать линию защиты. Или, если у следствия не хватает аргументов, прекратить уголовное преследование человека и гражданина.

И по мере того, как дело фактически не двигается, выясняются, мягко говоря, сомнительные и «плохо пахнущие» истории, которые сильно напоминают попытки психологического воздействия на подследственного.

Однако мы не судьи и не намерены подменять следствие. Мы здесь для того, чтобы общество имело достоверную информацию о важных и резонансных событиях, влияющих на жизнь региона. Не секрет, бизнес в последнее время переживает крайне трудные времена. Многие испытывают обоснованную тревогу за свое будущее. В этой ситуации на правоохранительные органы ложится особая ответственность. К сожалению, такие дела вряд ли способствуют формированию инвестиционного климата и здоровой бизнес-среды…

Андрей Степанов

Теги: #Псковская область #дело Данилова
Источник: Псковская Лента Новостей
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